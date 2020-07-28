Su kuyusuna düşene ve yardıma koşana uyarı

İzmir’de özellikle yaz aylarında su çıkarmak için açılan kuyularda mahsur kalan kişi sayısı, yılda 120’yi buluyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, bu tür bir olayla karşılaşıldığında yardım için kuyuya girilmemesi ve derhal itfaiyeye haber verilmesi gerektiğini söyledi. Belli bir derinlikte metan veya karbonmonoksit gazı olduğunu belirten Derse, “Kuyu içerisinde kalan kişiyi kurtarmak için aşağıya inenler oluduğunda arka arkaya ölümler yaşanabiliyor. Ekiplerimiz, temiz hava solunum cihazları ile kuyuya iniyor” dedi. Kuyuya düşenlerin dikkat etmesi gerekenleri de anlatan Derse, “Nefesini doğru kullanması, oksijeni bitirmeyecek şekilde sakin kalması gerekiyor” diye konuştu.