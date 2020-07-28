BİST1.1960.00EURO8.05-0.11USD6.860.09ALTIN428.552.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Su kuyusuna düşene ve yardıma koşana uyarı
    ABONE OL
    28.07.2020 - 07:00 |

    Su kuyusuna düşene ve yardıma koşana uyarı

    İzmir’de özellikle yaz aylarında su çıkarmak için açılan kuyularda mahsur kalan kişi sayısı, yılda 120’yi buluyor.

    Su kuyusuna düşene ve yardıma koşana uyarı

    İzmir’de özellikle yaz aylarında su çıkarmak için açılan kuyularda mahsur kalan kişi sayısı, yılda 120’yi buluyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, bu tür bir olayla karşılaşıldığında yardım için kuyuya girilmemesi ve derhal itfaiyeye haber verilmesi gerektiğini söyledi. Belli bir derinlikte metan veya karbonmonoksit gazı olduğunu belirten Derse, “Kuyu içerisinde kalan kişiyi kurtarmak için aşağıya inenler oluduğunda arka arkaya ölümler yaşanabiliyor. Ekiplerimiz, temiz hava solunum cihazları ile kuyuya iniyor” dedi. Kuyuya düşenlerin dikkat etmesi gerekenleri de anlatan Derse, “Nefesini doğru kullanması, oksijeni bitirmeyecek şekilde sakin kalması gerekiyor” diye konuştu.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Sıradaki Haber