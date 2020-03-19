Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 105. yılı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında şunları söyledi: “Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, tarihi boyunca müstakil ve hür yaşamış milletimizin eşsiz kahramanlık destanıdır. Yüce milletimizin ortaya koyduğu en büyük kahramanlıklardan ve en parlak zaferlerden biridir. Vatanı için canını seve seve ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin yazdığı bu destan neticesinde yeni bir tarih yazılmıştır.”

‘Sahip çıkacağız’

Çanakkale şehitlerinin torunları olarak bu vatana layıkıyla sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu kaydeden Saygılı, “O ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmeliyiz. İstiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için, yılmadan çalışıyoruz” dedi.

Şehit mezarına karanfil

ZAFERİN 105. yıldönümü, Narlıdere’de de kutlandı. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar okundu. Başkan Ali Engin “Başta Ulu Önderimiz olmak üzere, bize bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyoruz” dedi.

‘Bir milletin uyanışı’

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Çanakkale Deniz Savaşları’nın ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutladı, “Çanakkale; tarihin akışının değiştiği, kanla yazılan bir destan ve bir milletin uyanışıdır” dedi.

‘İlham olan destan’

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 105 yıl önce yüreği bu toprakların istiklali ve istikbali için çarpan vatan evlatlarının, bugün hâlâ Türk milletine ilham olan bir destan yazdığını vurguladı, “Vatanına canı pahasına sahip çıkan bir milletin evladı olmanın onurunu nesiller boyu taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

‘Atatürk parıldadı’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünde şehitleri andı. Çanakkale Savaşı’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün parıldadığı bir zaferle sonuçlandığına dikkat çeken Çerçioğlu, “Çanakkale’yi geçilmez kılmak için canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

‘İlk ateş orada yakıldı’

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Çanakkale, Milli Mücadele’nin ilk ateşinin yakıldığı, bağımsızlık söz konusu olduğunda en çetin şartlar altında bile imkânsızın mümkün kılındığı, büyük bir milletin yekvücut olup canını hiçe sayarak vatan topraklarına sahip çıktığı şanlı bir destandır” dedi.

‘İmkânsızı başardık’

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Çanakkale Zaferi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk askerinin imkânsızı başardığı, vatan ve millet sevgisini en üst safhada ortaya koyduğu bir destandır” dedi. Bilgin, şehitlerin, devletin varlığının güvencesi olarak sonsuza kadar yaşayacağını vurguladı.

‘Dönüm noktası’

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı, “Bu zafer, dünya tarihini değiştiren bir dönüm noktasıdır” dedi.

‘Zaferin eşi yok’

Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Çanakkale Zaferi, dünyada eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarını seve seve veren şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.