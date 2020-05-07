Sulama desteği

Ödemiş’te Bademli, Kemenler, Ovakent, Konaklı ve Bozcayaka mahallelerinin çevresindeki 10 bin 480 dekar tarım alanına su sağlayan 4 milyon 950 bin metreküp su kapasiteli Bademli Barajı’nda sulama sezonu başladı. Barajda ve sulama hatlarındaki son durum Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Azeroğlu ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Kadir Yıldız tarafından yerinde incelendi.



Dekar başı 27 lira



Ödemiş Belediye Meclisi kararıyla dekar başı sulama ücreti 0,11 lira olarak belirlendi. Buna göre üreticiler, modern sulama teknikleriyle sulama sezonu boyunca dekar başına ortalama 27 lira sulama ücreti ödeyecek. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bu zor günlerde üretimden kopmayan hemşehrilerimize sulamada bir nebze de olsa destek vermek istiyoruz” dedi.