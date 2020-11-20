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    HaberlerEge Haberleri Sultanlar, lidere boyun eğdi
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    20.11.2020 - 07:00 |

    Sultanlar, lidere boyun eğdi

    Misli.com Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 17. hafta mücadelesinde evinde lider VakıfBank’a 3-1 mağlup oldu.

    Sultanlar, lidere boyun eğdi

    Misli.com Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 17. hafta mücadelesinde evinde lider VakıfBank’a 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 8-25, 14-25, 25-22 ve 15-25’lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank, 15’te 15 yaparak namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korudu. Sarı siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini de 32 maça çıkardı. Aydın ekibi ise 17. maçında 8. yenilgisini aldı.

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