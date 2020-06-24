Sümerbank için düğmeye basıldı

Nazilli’de Atatürk tarafından 1937 yılında kurulan ve halen Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sümer Kampüsü olarak kullanılan eski Sümerbank Basma Fabrikası’nın restorasyon çalışmaları için sponsor Reysaş Holding ile ADÜ arasında protokol imzalandı. Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, Sümer Kampüsü’nün restorasyonu için kendisiyle iletişime geçen AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in isteği üzerine eşiyle birlikte burayı gezdiğini, Atatürk tarafından kurulan tesisin atıl durumda olması karşısında duygulandığını belirtti.

Antik kente sponsor

Döven, “Burayı bana verin Türkiye’nin gurur duyacağı bir kültür ve sanat merkezi haline getireyim dedim. Burayla ilgili serüven böyle başladı. Hatta buranın duvarlarına asacağım 300 tabloyu tek tek beğenip, satın aldım. 2020 yılı sonuna kadar restorasyon çalışmaların tamamlayacağız” diye konuştu. Döven, ayrıca ADÜ ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüteceği, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan Orthosia Antik Kenti ve Nazilli’deki Mastaura Antik Kenti’nin arkeolojik yüzey araştırmaları için de sponsor olduklarını söyledi.

Beş yıldızlı otel

Nazilli’de ev ve arazi satın aldığını da sözlerine ekleyen Döver, ilçede beş yıldızlı otel inşaatına başlayacağını da kaydetti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de, 230 bin metrekare üzerine kurulu ve 10 bin öğrencinin eğitim gördüğü Sümer Kampüsü’nü görmezden gelemeyeceklerini söyledi.

Kampüsün büyük bir bölümünün atıl ve kullanılamaz durumda olduğunu ifade eden Aldemir, “Burayı en kısa zamanda aktif hale getireceğiz. Bizim için çok kıymetli bir yer” dedi.