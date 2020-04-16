16.04.2020 - 00:02 |
SunExpress’in yeni CEO’su görev başında
Dr. Max Kownatzki, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in yeni CEO’su olarak yeni görevine başladı.
Kownatzki, Almanya ile Türkiye arasındaki turizm ve etnik trafikte güçlü bir konuma sahip ve Avrupa’nın en popüler tatil havayollarından biri olan SunExpress’in yönetiminden sorumlu olacak.
Kownatzki, “Pandeminin yol açtığı zorlu koşullara rağmen SunExpress’i başarı yolculuğunda daha ileri taşıyacak ve tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu hep birlikte güçlendireceğiz” dedi. Kownatzki, “SunExpress, şu an hala kurtarma uçuşları ile mağdur olan misafirleri evlerine ulaştırmaya devam etmektedir. 30 yıldır Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edecek” diye konuştu.
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