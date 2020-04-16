BİST95.855-2,73 EURO7,550,06USD6,921,47ALTIN380,960,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri SunExpress’in yeni CEO’su görev başında
    ABONE OL
    16.04.2020 - 00:02 |

    SunExpress’in yeni CEO’su görev başında

    Dr. Max Kownatzki, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in yeni CEO’su olarak yeni görevine başladı.

    SunExpress’in yeni CEO’su görev başında

    Kownatzki, Almanya ile Türkiye arasındaki turizm ve etnik trafikte güçlü bir konuma sahip ve Avrupa’nın en popüler tatil havayollarından biri olan SunExpress’in yönetiminden sorumlu olacak.

    Kownatzki, “Pandeminin yol açtığı zorlu koşullara rağmen SunExpress’i başarı yolculuğunda daha ileri taşıyacak ve tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu hep birlikte güçlendireceğiz” dedi. Kownatzki, “SunExpress, şu an hala kurtarma uçuşları ile mağdur olan misafirleri evlerine ulaştırmaya devam etmektedir. 30 yıldır Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edecek” diye konuştu.

    Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.
    daha fazla video için
    Motosiklette böyle seyahat ettiler: "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dedilerTekirdağ’da ilginç bir motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Sıradaki Haber