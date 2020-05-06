Süper belediyeler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, üreticinin ürününü dalında bırakmama çağrısı yanıt buldu. 432 gönüllü gelecek hafta pazartesiden itibaren Kemalpaşa’da başlayacak kiraz hasadına katılacak. Büyükşehir’in desteği ile ilçenin 40 mahallesindeki 150 üreticinin kiraz bahçelerinde, ürünün toplanmasına yardım edecek. Kiraz hasadının ardından ilçede gönüllüler erik ve şeftali de toplayacak. İhtiyaç halinde diğer ilçelerde destek programı devam edecek.

Program kapsamında hasada destek olmaya gönüllü 20-35 yaş arasındaki gençler, Bizİzmir dijital platformlarının ana sayfasından “Katıl” yazısına, açılan sayfada da “Gönüllülük” başlığına tıklayarak üye olabiliyor ve “Gönüllü Formu”nu doldurabiliyor.

Maskematik çok tuttu

Büyükşehir’in, 30 Mart’tan bu yana ücretsiz dağıttığı tıbbi maske sayısı 2 milyonu geçti. 19 noktada bulunan maskematiklerden günde ortalama 100 bin maske ücretsiz dağıtılıyor. Sadece 4 Mayıs Pazartesi günü maskematiklerden 117 bin 330 adet maske alındı.

Büyükşehir ekiplerinin 11 Mart’tan bugüne ziyaret ettiği yurttaş sayısı ise bin 717’ye ulaştı. Evde bakım hizmetinden yararlanmak için Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı’nın 293 18 70 / 71 numaralı telefonları kullanılabilir.

Her eve çiçek

Balçova Belediyesi ise, hem ilçedeki çiçekçileri hem de anneleri sevindirecek. Anneler Günü öiçin üretici ve esnaftan alınacak çiçekler evlere dağıtılacak.

40 bin konuta ulaşmayı hedeflediklerini belirten Başkan Fatma Çalkaya, “Her anneye bir çiçek ve maske gidecek. Bu salgın, insanların hayatını devam ettirmesi için tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Balçova Çiçek Üreticileri ve Pazarlamacıları Kooperatifi ile görüşüp bu projeyi başlattık” dedi.

Bayraklı’da herkes mutlu

Bayraklı Belediyesi, koronavirüste ilk vakanın duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana 5 bin 460 kişiye gıda ve erzak yardımında bulundu, evinden çıkamayan bin 450 kişinin de alışverişini yaptı. Bu süreçte evde sağlık hizmetleri kapsamında 167 vatandaşa ulaştı. İki ay içinde sokaktaki can dostlara da 2 bin 340 kilogram mama dağıtıldı. Ayrıca 78 bin 885 kişiye hijyen, temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan; 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan bin 789, dar gelirli ve işini kaybetmiş 3 bin 671 vatandaşa da erzak yardımı yapıldı.

Balıkesir’de ihtiyaç standı

Balıkesir’de ise Kent Konseyi de, Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası’nın desteğiyle, semt pazarlarında ihtiyaç sahipleri için “İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın” projesi başlattı. Ramazan boyunca sürecek olan projeyle yardımseverlerin bıraktığı; ekmek, sebze ve meyve gibi gıda ürünlerini ihtiyaç sahipleri alabilecek. Yardım stantları; 2. Sakarya Mahallesi’ndeki pazartesi pazarında, Kurtdereli Spor Salonu karşısındaki ve 2. Gündoğan Mahallesi’nde cuma pazarlarında ve her gün Zahire Pazarı’nda açık olacak

9.5 ton soğan dağıtıldı

Kuşadası Belediyesi ise, İncirliova’ya bağlı kırsal Acarlar Mahallesi’nde koronavirüs vakasının görülmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle yetiştirdiği kuru soğanları satamayan Yozgatlı çiftçi Seyit Ali Ay’ın (58) imdadına yetişti. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Sosyal İşler Müdürlüğü, 9.5 ton soğanı satın aldı. Alınan soğanlar ihtiyaç sahibi aile ve kişilere dağıtıldı.

Her zaman çiftçi ve esnafın yanında olduklarını belirten Günel, “Zorlu günleri ancak omuz omuza verirsek atlatabiliriz. Hem üreticimize hem de ihtyaç sahiplerine yardımcı olduk” ifadelerini kullandı.