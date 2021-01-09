Süper golcü Rodallega

Denizlispor, bu sezon 16 maçta 16 gol buldu. Kolombiyalı forvet Rodallega, bu gollerin yaklaşık yüzde 44’üne imza attı. Süper Lig’de son olarak Kayserispor’a 1-0 kaybeden yeşil siyahlılarda takım kaptanı Hugo Rodallega, hücum yükünü çekiyor. Bu sezon 16 lig maçında da sahaya ilk 11’de çıkan yıldız oyuncu, sırasıyla Gençlerbirliği, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor (2) ve Sivasspor karşısında gol buldu, krallık yarışında da iddiasını ortaya koydu.

Atilla istifa etti

5 futbolcunun alacağını gerekçe göstererek kulübe ihtarname çektiği kulüpte Başkan Yardımcısı Taner Atilla görevinden istifa etti. Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon, kulübü FIFA’ya şikâyet etti. Maddi sorunlar, camiada gerginliğe yol açtı. Yönetimin ödemeleri yapabilmek için kaynak arayışına girdiği öğrenildi. l BERKE MANKIR milliyet