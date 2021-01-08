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    08.01.2021 - 07:00 |

    Sürpriz pasta

    BALIKESİR’in Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ve asayiş ekiplerinde görevli polisler, 3 yaşındaki Elisa Bağca Selçuk’a uğur böceği şeklinde pasta alıp, doğum günü sürprizi yaptı.

    Sürpriz pasta

    BALIKESİR’in Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ve asayiş ekiplerinde görevli polisler, 3 yaşındaki Elisa Bağca Selçuk’a uğur böceği şeklinde pasta alıp, doğum günü sürprizi yaptı. Karşısında polisleri ve ellerindeki pastayı gören Elisa büyük mutluluk yaşadı. Yunus ekibi motosikleti ile asayiş ekibinin aracına bindirilen Elisa’nın annesi Hande Selçuk, “Kızım kaç gündür doğum gününü bekliyordu. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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