Suyla buluştular

DENİZLERDEKİ balık popülasyonunu artırmak amacıyla Dikili Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında 10 bin yavru çipura denizle buluştu. Proje kapsamında hedeflerinin 100 bin yavru balığı suya bırakmak olduğunu söyleyen Başkan Adil Kırgöz, “Denizlerimizde yaşayan değerli canlı türlerini yaşatırsak ve korursak geleceğe de bir miras bırakmış olacağız. Denizlerimizin sunduğu hazineyi korumak için görevimizin başındayız” diye konuştu.