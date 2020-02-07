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    HaberlerEge Haberleri ‘Tabiat parkını korumak görevimiz’
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    07.02.2020 - 07:00 |

    ‘Tabiat parkını korumak görevimiz’

    Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Adalar Tabiat Parkı’nda kira ihalesine çıkarılan alanlarla ilgili mücadelesini sürdürüyor.

    ‘Tabiat parkını korumak görevimiz’

    Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Adalar Tabiat Parkı’nda kira ihalesine çıkarılan alanlarla ilgili mücadelesini sürdürüyor. EMITT Fuarı’nda açtığı stantta konuyla ilgili imza kampanyası başlatan Başkan Mesut Ergin, bölge halkı için de bilgilendirme toplantısı düzenledi. Park içinde, kamping, günü birlik kullanım alanı ya da sair yeni tesislerin oluşmasına ve yapılaşmaya karşı olduklarını dile getiren Ergin, “Tabiat Parkı içinde ticari amaçlı hiç bir oluşumu kabul etmemiz mümkün değil, bölgedeki kıyılarımız rantın değil halkın ortak malıdır. Kamu yararı taşımayan kiralama ihaleleriyle ekolojik yapı da zarar görecek. Ayvalık halkının temsilcisi olarak açılması planlanan ve toplam sayısı sekiz olduğu yolunda duyum alınan alanlar hakkındaki ihale çalışmalarına derhal son verilmesini talep ediyoruz. İptal olan 2009 tarihli revizyon planı kapsamında düzenlenen günü birlik kullanım alanları için yasal düzenleme mevcut değilken, bu yerlerin ihaleye çıkartılması açıkça hukuka aykırı” diye konuştu.

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