Tablet vatandaştan internet başkandan

Seferihisar Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği vermek için ‘bir tablet bir gelecek’ kampanyası başlattı. Belediye, internet erişimi olmayan çocuklar için sınırsız erişim sağlayacak. Seferihisarlılara çağrıda bulunan Başkan İsmail Yetişkin, “Uzaktan eğitimle, çocuklarımız arasındaki fırsat eşitliği daha da açıldı. Evinde tableti, interneti olmadığı için mahrum kalan çocuklarımıza el verelim” dedi. Öte yandan belediye çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar için maske üretimine başlandı. Personeller, günlük 100 maske üretiyor.