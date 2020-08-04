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    HaberlerEge Haberleri Tahsin Yazıcı hızlandı
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    04.08.2020 - 07:00 |

    Tahsin Yazıcı hızlandı

    Karabağlar Belediyesi, İzmir Büyükşehir işbirliğinde yaşama geçireceği, yüzde 70’i tamamlanan Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi için ihaleye çıktı.

    Tahsin Yazıcı hızlandı

    Karabağlar Belediyesi, İzmir Büyükşehir işbirliğinde yaşama geçireceği, yüzde 70’i tamamlanan Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi için ihaleye çıktı. Kazanan şirketle sözleşme imzalanmasının ardından çalışmalar yeniden hız kazandı. Binanın yalıtımı, iklimlendirme, çevresinin düzenlenmesi gibi farklı çalışmalar aynı anda yürütülmeye başlandı. Salgına rağmen yatırımları sürdürdüklerini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Buranın müteahhidi ekonomik kriz nedeniyle işi yarım bıraktı. Biz de yeniden ihaleye çıktık. Şimdi çalışmalar son hızla sürüyor. Sadece Karabağlar’a değil tüm İzmir’e hizmet verebilecek bu tesisi, gelecek yıl hizmete açmaya planlıyoruz” dedi. Toplam 6 bin 600 metrekare alana inşa edilen, dört kattan oluşacak merkezde, çok amaçlı tiyatro salonu, otopark, taziye salonu, mescit, derslikler, kafeterya, spor salonu, eğitim salonları, çocuk oyun odası, seminer odası, çocuk ve gençlik danışma merkezi, nikah ve konferans salonlarıyla düğün salonu yer alacak.

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