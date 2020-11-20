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    HaberlerEge Haberleri ‘Takımıma ve hocamıza güveniyorum’
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    20.11.2020 - 07:00 |

    ‘Takımıma ve hocamıza güveniyorum’

    Süper Lig’de bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayıp düşme hattında kalan Yukatel Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, milli arada takımın çok iyi çalıştığını, mutlaka galibiyet serisi başlatacaklarını söyledi.

    ‘Takımıma ve hocamıza güveniyorum’

    Süper Lig’de bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayıp düşme hattında kalan Yukatel Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, milli arada takımın çok iyi çalıştığını, mutlaka galibiyet serisi başlatacaklarını söyledi. Bu hafta Gaziantep FK önünde hem iyi bir oyun sergilemeyi hem de iç sahadaki ilk galibiyetlerini almayı istediklerini dile getiren Başkan Çetin, “Hedefimiz kısa sürede yükselişe geçmek ve taraftarlarımızı sevindirmek. Takımımıza ve hocamıza güvenimiz tam” dedi.

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