Takipçi değil öncü oluyor

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum’a katılan Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, veriyi merkeze aldıkları iş modelleri sayesinde faaliyet alanlarının tamamında değişime liderlik ettiklerini söyledi.



Forum’un ikinci gününün gündem maddesi “Dijitalleşme ve bütünsel dönüşüm” kapsamında bir konuşma yapan Diren, salgın ile zorunlu olarak yaşanan dönüşüme, yıllar önce başladıklarını, belirtti. “Bizim vizyonumuz bir krizi beklemeksizin, geleceği hayal ederek değişime liderlik etmek” diyen Diren, şöyle konuştu:



150 bin bakkal



“Güçlü dijital altyapımız sayesinde Türkiye’deki 150 bin bakkalı dijitalleştirdik. Her gün yaklaşık 50 bin bakkalımız dijital platformumuz üzerinden ticaretini gerçekleştiriyor. Tamamen veri merkezli çalışan sistemimiz sayesinde kazanılan etkinlik ile tüm ticari operasyonumuzun daha hızlı, daha kaliteli, müşterinin ihtiyaçlarına daha yakın olması sağlanıyor. Esnafımızın yeni teknolojilere ve dijitalleşmeye aşina olması için, üniversitelerin katkısıyla hazırlanmış dijital okur yazarlık eğitimlerini esnafımıza sunuyoruz.”



Yapay zekalı fabrika



Torbalı’da bulunan PHILSA’da da veri odaklı bir dönüşüm olduğunu sözlerine ekleyen Diren, “Makineler arası internet ve yapay zeka teknolojileri sayesinde hızlı ve kaliteli veri toplayıp üretimde etkinliği artırıyoruz. Bu etkinlik ihracat hedeflerinin farklı ülkelerdeki Philip Morris fabrikalarından PHILSA’ya kaymasını sağlayacak” dedi.