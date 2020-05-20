Taksiciler, virüsten sonrasını planlıyor

Taksiciler, kovid-19 sürecini web seminerde tartışacak. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile UITP (Uluslar Arası Toplu Taşımacılar Birliği) işbirliğiyle düzenlenecek seminere İzmir ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin ulaşım daireleri başkanları da katılacak.

Seminerin açılış konuşmasını yapacak olan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Taksi hizmetleri azaltıldı, yolcu sayılarında yüzde 90 azalma görüldü. Gelirler de ciddi biçimde azaldı ve kriz sırasında sosyal mesafe kuralları ve ek temizlik önlemleriyle birlikte maliyetler yükseldi. Normale dönüş planları kapsamında taksi taşımacılığının rolü büyük önem taşıyor. Seminerde; taksi taşımacılığında alınan önlemler ve krizin sektöre etkileri, normalleşme sürecinde taksi taşımacılığında planlananlar, sektörde beklenen muhtemel değişimler masaya yatırılacak” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık’ın da konuşmacı olarak katılacağı semineri izlemek isteyenlerin, İESOB’un facebook sayfasından kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.