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    HaberlerEge Haberleri ‘Taksilerde virüs endişeniz olmasın’
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    25.12.2020 - 07:00 |

    ‘Taksilerde virüs endişeniz olmasın’

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, kentteki 2 bin 823 taksiyi her hafta dezenfekte ediyor.

    ‘Taksilerde virüs endişeniz olmasın’

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, kentteki 2 bin 823 taksiyi her hafta dezenfekte ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Oda’nın Karabağlar’daki hizmet binası önünde mesai günlerinde taksileri ilaçlıyor. Ayrıca Oda’ya bağlı gezici ekipler de durak durak gezip dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.
    Güvenli ulaşım hizmeti
    Günde ortalama 500 taksinin dezenfekte edildiğini belirten Oda Başkanı Celil Anık, “Taksilere ve duraklara ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uygulanıyor. Salgının başladığı mart ayından bu yana kullanılan toplam dezenfektan ise 30 bin litreyi aştı. Sokağa çıkma yasağı olan günler de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmeti sunduğumuz taksilerimizde pandemi döneminde de güvenli yolculuk ortamı sağlayarak örnek oluyoruz” dedi.

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