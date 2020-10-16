85,65BİST1.1800.00EURO9.290.01USD7.930.05ALTIN486.890.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Talebe yetişemiyor
    ABONE OL
    16.10.2020 - 07:00 |

    Talebe yetişemiyor

    AYDIN Kuyucak’ta, 10 yıl önce 3 kilo kuru incirle meyve kurutma işine başlayan Yasemin Korkut (37), şimdi günde 1.5 ton kuru meyve ve sebze işleyen tesisin sahibi oldu.

    Talebe yetişemiyor

    AYDIN Kuyucak’ta, 10 yıl önce 3 kilo kuru incirle meyve kurutma işine başlayan Yasemin Korkut (37), şimdi günde 1.5 ton kuru meyve ve sebze işleyen tesisin sahibi oldu. 18 çeşit meyve ve 2 çeşit sebze kurutan Korkut, pandemi döneminde talebe yetişmekte güçlük çektiklerini belirtip, “10 kadın istihdam ediyor. Talebi karşılayamaz duruma geldik. Bu nedenle ikinci hatta üçüncü kurutma kabinlerini yapmak için 9 milyon lira bütçeli bir proje hazırlayıp, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvurduk. Sonucu heyecanla bekliyoruz” diye açıklama yaptı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Sıradaki Haber