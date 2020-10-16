Talebe yetişemiyor

AYDIN Kuyucak’ta, 10 yıl önce 3 kilo kuru incirle meyve kurutma işine başlayan Yasemin Korkut (37), şimdi günde 1.5 ton kuru meyve ve sebze işleyen tesisin sahibi oldu. 18 çeşit meyve ve 2 çeşit sebze kurutan Korkut, pandemi döneminde talebe yetişmekte güçlük çektiklerini belirtip, “10 kadın istihdam ediyor. Talebi karşılayamaz duruma geldik. Bu nedenle ikinci hatta üçüncü kurutma kabinlerini yapmak için 9 milyon lira bütçeli bir proje hazırlayıp, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvurduk. Sonucu heyecanla bekliyoruz” diye açıklama yaptı.