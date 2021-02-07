İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ’ın tek listeyle girdiği kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla katıldı. Partililere seslenen Erdoğan, “İzmirli kadınlarımıza sevgiler ve saygılar. 2023 İzmirde bir başka yıl olacak inşallah” dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Gurur verici, tarihe geçecek bir kongre yapıyoruz. Kadın kolları kongresini, İzmir’de pandemiye rağmen yaptığımızı gösteriyoruz” diye konuştu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “İzmirli AK kadınlar, ayrı bir heyecanlı. İzmir artık AK belediyecilikle buluşacak” dedi.



AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, “AK Parti iktidarı döneminde, kadınların hayatına dokunan ve öncelik tanıyan birçok reforma imza atıldı. Bunları hep birlikte, sizlerle başardık. Şimdi İzmir’de kapı kapı dolaşarak bunları anlatma zamanı” diye konuştu