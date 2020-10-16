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    HaberlerEge Haberleri Tarihe ışık tutuyor
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    16.10.2020 - 07:00 |

    Tarihe ışık tutuyor

    Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu başkanlığında Ekşi Höyük’teki kazı çalışmalarında 8 bin 600 yıllık kemik iğne ve ağırşaklar bulundu

    Tarihe ışık tutuyor

    Denizli’nin Çal ilçesindeki Ekşi Höyük’te, Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu Konakçı başkanlığında yapılan kazılarda, dokumacılıkta kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 600 yıllık kemik iğne ve ağırşaklar bulundu. Dayılar Mahallesi’nin 1 kilometre doğusunda yer alan höyükteki kazı çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu yıl EÜ’ye tahsis edildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Tarihe, sanata, ekonomiye, turizme ve jeoarkeolojiye ışık tutan bulguları bilim dünyasına kazandıran kazı ekibimizi tebrik ediyorum” dedi. Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Konakçı da, “Milattan önce 6200-6400 yıllarına tarihlenen apsisli yapılar, milattan önce 6700 yıllarına tarihlenen, üzeri motifli kırmızı kireç tabanlı yapı gibi daha önce örneği görülmemiş birçok mimari yapının ortaya çıkarıldığı kazılarda, yine özgün birçok buluntuya rastlandı. Bunlar arasında sapan taneleri, ağırşaklar, tüm kaplar, nitelikli çanak çömlek parçaları, kemik aletler, sürtme taş endüstrisine ait çok sayıda örnek, kemik aletler, litik buluntular yer alıyor” diye konuştu.

    Ege’den 4 akademisyen

    Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi tarafından hazırlanan ve 19 bölümden oluşan, Kovid-19’la ilgili sağlığın her meslek grubunu ilgilendiren geniş kapsamlı kitabın 3 bölümünün editörlüğünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 4 öğretim üyesi üstlendi.

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