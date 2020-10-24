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    24.10.2020 - 07:00 |

    Tarihe renk verdi

    Batman’da Ilısu Barajı’nın yapımıyla su altında kalan binlerce yıllık tarih, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi ve İllüstrasyon Sanatçısı Sarp Selçuk tarafından resimlendi.

    Tarihe renk verdi

    Batman’da Ilısu Barajı’nın yapımıyla su altında kalan binlerce yıllık tarih, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi ve İllüstrasyon Sanatçısı Sarp Selçuk tarafından resimlendi. İllüstrasyonlar, Hasankeyf Müzesi duvarlarında yerini aldı. İllüstrasyon çalışmaları, ilk çağlardaki ölü gömme geleneklerinden Anadolu’da yaşayan bitki ve hayvanlara, dönemsel savaş sahnelerinden alet yongalamaya kadar birçok tarihsel konuyu içeriyor.
    Üretim sürecinde bölgeyi yerinde incelediğini ve alanında deneyimli arkeologlardan resimlenecek döneme ait hikayeleri dinlediğini anlatan Selçuk, “Müzede bin 453 eser yer alıyor” dedi.

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