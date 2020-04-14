Tarihi en güzel anlatan Yeşilova

İzmir’in bilinen tarihini 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran kazıların sürdüğü alanda kurulan Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, uluslararsı arenaya çıkıyor. TMMOB Mimarlar Odası organizasyonunda yapılan başvuruları değerlendiren ulusal jüri, Türkiye’yi temsil etmesi için; çocuklara yönelik eğitimleri, günümüz modern ve 8.500 yıl öncesini bir araya getirerek mimari anlayışın gelişmesine sağladığı katkı, duyarlılığı, yaratıcılığı ya da düşünme yeteneğini teşvik etmesi ve disiplinler arası işbirliğini ortaya koyması gibi özellikleri nedeniyle başarılı bulduğu merkezi seçti.

‘Onur duyuyoruz’

Böylesi bir organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek olmalarının büyük onur verdiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Çocukları ve gençleri tarihi çevre konusunda eğitmek için tasarladığımız Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, özgün mimarisi ile kurumların ve toplumun desteğini almış Türkiye’nin tek engelsiz ve benzersiz arkeolojik merkezidir. Bu yarışmanın Bornova’nın ve her yıl 25 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan Merkez’in uluslararası düzeyde tanınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Brezilya’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Düşünce, uygulama ve sonuçlarıyla zorlu bir aşamayı gerektiren bu yarışma bize yeni ufuklar açacaktır” dedi.

Uluslararası UIA 2019-2020 Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri (UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards) yarışmasının sonuçları, Eylül ayında Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde açıklanacak.