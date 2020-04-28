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    HaberlerEge Haberleri Tarım eğitimine AB desteği
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    28.04.2020 - 07:00 |

    Tarım eğitimine AB desteği

    Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, tarladan sofraya kadar tüm tarım-gıda zincirini en iyi hale getirmek amacıyla hazırlanan eğitim projesinde 893 bin 455 euro destek kazandı.

    Tarım eğitimine AB desteği

    Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, tarladan sofraya kadar tüm tarım-gıda zincirini en iyi hale getirmek amacıyla hazırlanan eğitim projesinde 893 bin 455 euro destek kazandı. Üniversite, toplam 195 başvurunun yapıldığı programda desteklenen 33 projeden biri olma başarısını gösterdi. Projede; Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Belçika ve Hollanda’dan 3 üniversite, 2 sektörde çalışan araştırma merkezi, 2 tarım ve gıda işletmesi ve bir yatırım melekleri konsorsiyumu olmak üzere toplam 8 ortak yer alıyor. Türkiye’den Yaşar Üniversitesi ile birlikte Çamlı Yem Besicilik’in de yer aldığı projeyle, tarladan sofraya kadar tüm tarım-gıda zincirini en iyi hale getirmek için kullanılabilecek teknolojilerden girişimciliğe kadar kapsamlı bir eğitim programı geliştirilecek. Üç yıl sürecek projede, Yaşar Üniversitesi adına Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Açık ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan ile Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dr. Efthimia Staiou yer alacak. Prof. Dr. Kandiller, projenin üç yıl süreceğini, eğitimin yapay zekadan girişimciliğe yedi modülden oluşacağını belirtti.

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