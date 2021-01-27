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    HaberlerEge Haberleri 'Tarıma yatırıma devam ediyoruz'
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    27.01.2021 - 00:03 |

    'Tarıma yatırıma devam ediyoruz'

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş’te süt üreticileri birliği, hayvan çiftlikleri ve çiftçi temsilcileri ile bir araya geldi.

    'Tarıma yatırıma devam ediyoruz'

    Kırkpınar, CHP’lilere seslendi, “Biz millete hizmet etmeyi büyüyen ve gelişen Türkiye’yi inşa eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’dan öğrenirken, onlar ise başında bulunduğu SSK’yı batırmış girdiği her seçimi kaybetmiş birinden öğrenmişler. Tarımsal destekler ve müdahale alımlarının yanında tarım, orman ve sulama yatırımları ile büyütmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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