‘Tarımsal ürünlerde ihracatımız artıyor’

Türkiye’nin en önemli ihracat kapılarından olan İzmir’in 2020 yılı ihracatında ilk 6 ayını değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “İlimiz bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, su ürünleri, süs bitkileri, fidan-fide gibi tarımsal birçok ürünün ihracatını yapıyor. 2019 yılının ilk 6 ayına baktığımızda bu limandan yaklaşık 202 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleşti” diye konuştu.

Koronavirüse rağmen tarımsal üretimde artış yaşandığını kaydeden Özen, “Bu yılın aynı döneminde ise tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamın her alanını etkileyen Koronavirüse rağmen bu rakamı 320 bin tona çıkarmanın haklı gururunu yaşamaktayız” diye konuştu. Kentte yaklaşık 128 bin ton bitkisel ürün, 45 bin ton da hayvansal ürün ihracatı yapıldığını söyleyen Özen “Bitkisel ürünler ihracatımızda 2020 yılının ilk yarısında 1 milyar 508 milyon 899 bin 20 dolar edildi” dedi.