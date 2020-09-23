AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Sonsöz TV’nin konuğu oldu, İzmir’deki vaka sayısından yeni eğitim ve öğretim yılına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarının bulaşı azaltmak için büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Kırkpınar, “İzmir’de son aya girerken yüzde 40’ın üzerinde bir artış oldu. Ancak son 10 günden beri bu artışın yüzde 10’lara düştüğünü ve giderek azaldığını ve önümüzdeki günlerde stabilleşeceği elimizdeki verilerde mevcut. Bu hastalık başladığından beri İzmir Türkiye ortalamasının altında kaldı. Hasta yatak sayılarında da bir sıkıntımız yok. İzmir için herhangi bir risk görmüyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’i de eleştiren Yaşar Kırkpınar, “Göreve geldiği günden itibaren taş üstüne taş koymadı. Çiçek böcek diyorduk ya çiçek işini de yapmıyor bunlar. Onu anlamak için yeşil alanımıza bakın. Şuan İzmir için hiçbir şey yapmıyorsunuz! Artık gündeme projeler ile gelmesi gerekiyor” dedi.