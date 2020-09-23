Taşa hayat veriyorlar

Buca Belediyesi, taşa hayat veren sanatçıları bir araya getirdi. Bu yıl ilk kez kapılarını açan Buca Belediyesi Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı, 30 katılımcıyla kapılarını Buca Çarşı’da açtı. 30 Eylül’e kadar sürecek çalıştayın açılışını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yaptı.

Başkan Kılıç, açılış öncesi sanatçılarla Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından Buca Çarşı’nın üst katında hazırlanan alanda çalıştay başladı. Etkinlikte kumtaşlarına ilk şekli Başkan Kılıç verdi. Kılıç’ın ardından kendilerine ayrılan stantlarda çalışmaya başlayan sanatçılar, 10 gün boyunca rölyef çalışmaları yapılacak. Çalıştay sonunda hazırlanan çalışmalar Buca sokaklarında sergilenecek.

Tüm sanatçılara başarılar dileyen Kılıç, “Bucalının sanatla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Heykel çalıştayımızla da sanatçılarımız kumtaşı heykellerle ilgili güzel bir çalışmalar yapacak. Çalıştay sonunda burada yapılan eserler, kentimizde sergilenecek. Katılım gayet iyi. Aslında daha yüksek bir katılım bekliyorduk. Yurtdışından da ciddi bir katılım talebi vardı ama pandemi nedeniyle gerçekleşemedi. Bugünkü tablo, pandemi sonrası için bizleri umutlandırdı. Buca Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği destek bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.