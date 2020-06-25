Tasarımdan iyiliğe

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, mobilya tasarımı dersi kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’NI (TEGV) desteklemek amacıyla çocuk mobilyası tasarımlarına imza attı.



Öğrenciler, empatik fikir teması çerçevesinde; farklı yaşlardaki çocukların birlikte geçirebilecekleri Tospa, el-göz koordinasyonunu geliştirecek, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve duygularını ifade edebilecekleri vurmalı enstrümanların eklendiği çift taraflı oturma ve aynı anda müzik aletini çalabilme fırsatı veren Rub-e dub ve yapboza benzeyen Duo tasarımlarını ortaya çıkardı.Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, “Sürecin sonunda, kullanıcılar ve uzmanlar tarafından seçilecek olan mobilyalar Orpak Caploonba firması tarafından üretilerek satışa sunulacak. Elde edilen gelir de TEGV’e bağışlanacak” dedi.



Gençlerin online platform üzerinden gerçekleştirdiği online sunumlara katılan TEGV Genel Müdürü Sait Tostalı da, “Tasarım aşamasında geliştirdikleri üç boyutlu düşünme becerilerinin yanı sıra ekip çalışması, karar alma gibi deneyimlerle, gelişimlerine önemli katkılar sunacak süreçleri yaşama imkanı buldular. Projeyi titizlikle yürüten ve başarılı birer rol model olan üniversiteli büyükleri ise yaratıcı çalışmaları ile çocuklarımızın geleceğine şimdiden bir pencere açtı. Hepsini tebrik ediyoruz” diye konuştu.