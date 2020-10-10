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    10.10.2020 - 07:00 | | AA

    Tehlike yok

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, ünlü balık restoranlarının bulunduğu Gümüşlük Sahili’nde koronavirüs önlemlerini denetlendi.

    Tehlike yok

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, ünlü balık restoranlarının bulunduğu Gümüşlük Sahili’nde koronavirüs önlemlerini denetlendi. Kurallara uyulduğunu tespit ettiklerini söyleyen Yılmaz, “Amacımız duyarlılığı canlı tutmak” dedi. Nüfusun 700 binlere çıktığını sözlerine ekleyen Yılmaz, “Hareketli nüfus riskli, ikinci konutu bulunanlar tehlike oluşturmuyor” diye konuştu.l 

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