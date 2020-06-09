Tek bir saç telinden genlere yolculuk

Prapsikoloji ve bio enerji uzmanı Dilek Yaltı tarafından Urla Zeytinalanı’nda açılan “İda Biomatrix” Şifa Merkezi’nde saç telinden hastalıklar teşhis ediliyor. Rusların kozmonotlarının uzayda kullanmak için tasarladıkları “radyonik” analiz cihazını Türkiye’ye getirdiklerini belirten Yaltı, “Saç tellerini bu cihaza koyuyorlar, yaptıkları analiz ile kendilerini tedavi ediyorlardı, biz ise saç telinden genlere kadar inilerek hastalığın gerçek sebeplerini frekans yolu ile ulaşmaktayız. Doğum öncesi, anne karnındaki dönem, karmalar, aura ve çakra analizleri , ağır metaller ve alerjileri test edebliyoruz” dedi.