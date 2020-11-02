‘Tek düşüncemiz insan sağlığı'

Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, tek düşüncelerinin insan sağlığı olduğunu söyledi, “Maçlar başlar, oynanır ve biter. Burada hepimiz büyük felaket yaşadık. Maalesef birçok canımızı yitirdik. Tek dileğimiz enkaz altında kalan vatandaşlarımızın hayata döndürülmesi. Onlar için dua ediyoruz. Bu sene gerçekten insanlık için çok zor oldu. Önce koronavirüs salgınıyla sarsıldık, ardından depremi yaşadık. Hepimiz çok üzgünüz” diye konuştu.