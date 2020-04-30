‘Tek Yön, Ada’ya özgü bir proje’

Yaklaşık bir yıldan fazla bir süre bilim insanları tarafından çalışılarak hazırlanan özel bir proje olduğunu dikkat çeken Günel, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



‘Londra ile kıyaslanmaz’



“Öncelikle tek yön uygulamaları için hiçbir kent ve hiçbir uygulama örnek olarak alınamaz. Tek yön trafik uygulamasına örnek verilen kentler ile Kuşadası’nın hiçbir ortak özelliği yoktur. Londra kenti dünya metropollerinden birisidir ve Kuşadası ile bu kenti mukayese etmek, ne nüfus ne de kent trafik yönetimi açısından mümkün değildir. Londra’da tek yön uygulaması 1617 yılında başlayan bir uygulamadır. Bodrum kenti de yine Kuşadası ile mukayese edilemez. Bodrum kent merkezinde düşük yoğunluklu bir yapılaşma bulunmaktadır. Kuşadası sahili ve merkezi dokusu 7-8 katlı yaşam ve ticaret aktivitelerinin yoğun olarak oluştuğu bir yerleşimdir. Projemiz 6 etaptan oluşmaktadır. İlk 3 etap tamamlanmıştır. 4. etap olan Candan Tarhan Bulvarı üzerindeki kavşakların kalıcı düzenlemelerinin yapılması devam etmektedir. 5. etap ise Candan Tarhan Bulvarı’nın Gençlik Caddesi’ne kadar çift yönlü trafiğe açılmasıdır ki, kalıcı düzenlemeler sonunda yapılacaktır. Kemal Arıkan Caddesi ise sadece yaya trafiğine açık olarak yeniden düzenlenecektir. Projenin son etabı ise Atatürk Bulvarı ve Sahil projesinin kalıcı olarak hayata geçirilmesidir. Bu çalışma ise turizm sezonu sonrasında yapılacaktır. Böylelikle projemiz tam anlamıyla hayat bulmuş olacaktır.”