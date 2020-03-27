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    HaberlerEge Haberleri ‘Tek yön’e övgü
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    27.03.2020 - 07:00 |

    ‘Tek yön’e övgü

    Aydın Büyükşehir ile Kuşadası belediyelerinin ilçe merkezinde rahatlığı sağlamak amacıyla uygulamaya geçirdiği Trafik Sakinleştirme Projesi meyvelerini veriyor

    ‘Tek yön’e övgü

    Kuşadası, ‘trafikte tek yön’ uygulamasına alışıyor. Proje, trafiğe olumlu şekilde yansıdı. 23 Mart Pazartesi 00.00 itibariyle başlayan uygulama, vatandaşlarca da ilgiyle karşılandı. Şehir içinde kilitlenme noktasına gelen araç trafiğinin tek çözümünün tek yön olduğunu belirten Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, “Belediye Başkanımız Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği ve ekiplerin uyumlu çalışması ile ilçemizin biriken sorunlarını çözmeye çalışıyor” dedi. Güzergâhı 2 defa dolaştığını kaydeden Öten, “Proje, bu işin uzmanı kişiler tarafından, bilimsel bir çalışma yapıldıktan sonra hayata geçirildi. Amaç, Kuşadası’nda yıllardır süregelen trafik problemini çözüme kavuşturmaktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu ve ekibi bu konuda çok tecrübeli. Başkanımız Ömer Günel de bu konuda emek veriyor. Sadece kent halkının yeniliğe alışması için belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

    ‘Destek görüyoruz’

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Trafik Sakinleştirme Projesi’yle kent içi trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi, “3. gün itibari ile uygulamaya vatandaşlarımızın ve STK’ların büyük desteği oldu. Elbette bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Olası tüm aksaklıklar için gerekli planlamalarımız hazır. Şoförler Odası Başkanımız Hüsnü Öten ile beraber uygulama hattını inceledik. Kendisi de bu konuda bizim en önemli paydaş ve destekçilerimizden biridir” dedi.

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