İzmir derbisinde Altınordu’ya 2-0 yenilen Menemenspor’da moraller bozuldu. Yaptığı transferlerle yeni sezona umutlu başlayan sarı lacivertliler, son 6 dakikada yediği gollere engel olamayıp sahadan puansız ayrıldı. Teknik Direktör Cenk Laleci, ilk maçların her zaman zorlu geçtiğini belirterek, “Rakibimizi tebrik ediyorum. Gol ya da golleri bulacak fırsatlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Mutlaka bu mağlubiyeti telafi edeceğiz” dedi.