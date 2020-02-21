Temiz bir Kuşadası için yarışacaklar

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile ortaklaşa düzenlenen ‘Atık Pil Toplama Yarışması’ 30 Nisan’da sona erecek. 15 Mayıs’a kadar devam edecek diğer yarışmada ise öğrenciler, atık yağ ve geri dönüştürülebilir ambalaj toplamaya çalışacak. Kategorilerde birinci okuyla masa tenisi masası, ikinci okula 10 basketbol ve voleybol topu, üçüncüye ise 10 voleybol topu hediye edilecek. Ödül töreni, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapılacak.



Bertaraf edilecek



Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu kampanyayla, atık piller, atık yağlar ve geri dönüştürülebilir ambalajların kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.