21.02.2020 - 00:04 |
Temiz bir Kuşadası için yarışacaklar
Kuşadası Belediyesi, öğrencilerde ‘temiz çevre ve geri dönüşüm bilinci’ oluşturmak amacıyla ilçedeki okullar arasında atık yağ, atık pil ve geri dönüştürülebilir ambalaj toplama yarışması başlattı.
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile ortaklaşa düzenlenen ‘Atık Pil Toplama Yarışması’ 30 Nisan’da sona erecek. 15 Mayıs’a kadar devam edecek diğer yarışmada ise öğrenciler, atık yağ ve geri dönüştürülebilir ambalaj toplamaya çalışacak. Kategorilerde birinci okuyla masa tenisi masası, ikinci okula 10 basketbol ve voleybol topu, üçüncüye ise 10 voleybol topu hediye edilecek. Ödül töreni, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapılacak.
Bertaraf edilecek
Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu kampanyayla, atık piller, atık yağlar ve geri dönüştürülebilir ambalajların kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
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