Temiz enerji atılımı

Bornova Belediyesi’nin projesini hazırladığı Güneş Enerjisi Sistemi, CHP’nin Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan tam not aldı. Başkan Mustafa İduğ, Akın’a kurulacak sistem sayesinde yılda 10 milyon lira tasarruf sağlayacağını anlattı. İduğ, “Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, Altındağ Atatürk Spor Kompleksi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi, Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi, Naldöken Kültür Merkezi, Naldöken Pazaryeri başta olmak üzere uygun olan binalarımızın çatısına 6 dönümlük alanda kuracağımız sistemle yıllık ortalama 5 MW (10 Milyon kilowatt) elektrik üreteceğiz. Bu çalışma bize 19.5 milyon liraya mal olacak. Belediyemizin yıllık elektrik kullanım maliyeti 8.3 milyon lira ve yapacağımız yatırımla bu maliyeti 18 ayda karşılamış olacağız. Çevre dostu bu proje ile 12 bin 500 hanenin karbon ayak izi silinecek. Kendi elektriğini üreten ve fazlasını satan bir belediye olacağız” dedi. Akın ise, “Bu çalışmalar kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına tüm yerel yönetimleri örnek olmalı” diye konuştu.

Elektrik hattı yok

Öte yandan Karaburun Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda barınması amacıyla Kösedere Köyü’nde sekiz dönümlük arazide inşa edilen Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de çalışma sürüyor. Can dostlara doğa içinde konforlu bir yaşam alanı sunan barınağın enerjisinin, güneş enerjisinden karşılanabilmesi için yardımseverlere çağrıda bulunan Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Merkez, elektrik altyapısı olmayan bir arazide yer alıyor. Can dostlarımızın daha iyi şartlarda barınmalarına katkıda bulunabilirsiniz” ifadelerini kullandı