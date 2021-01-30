Tencere 10 gün kaynamayacak!

CHP Güzelbahçe CHP İlçe Örgütü, Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda olan esnafa destek olmak amacıyla 10 gün sürecek bir kampanya başlattı. Başta İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ve Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin eşleri olmak üzere ilçe yönetiminde ve kadın kollarında görev yapan kadınlarla çok sayıda parti üyesi kadın, “Bugün yemek yapmıyorum. Esnafa destek olmak için yemeğimizi Güzelbahçeli bir esnaftan sipariş ediyorum” şeklinde ifade ettikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı, anında yemek siparişi verdi. “Esnafa destek ol” hastag’iyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

‘El verdik, umut olduk’

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Amacımız farkındalık yaratıp, sorunu gündemde tutmak ve esnafımıza destek olmak. Zaten ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımız yemek siparişlerini esnafa veriyor. Ancak biz örgüt olarak böyle bir kampanya yaparak hem görünürlük hem de soruna dikkat çektik. Esnafımıza el vererek, umut olduk, yaşama sevinci kattık. Çünkü pek çok esnafımız özellikle restoran ve lokantalar, oturarak yemek yasak olduğu için ‘gel al, al götür’ veya telefonla siparişlerle ayakta durmaya çalışıyor” dedi.

‘Karşılığını görmeye başladık’

Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Afacan, kampanyanın kendileri için moral olduğunu belirtti, “Gurur duyduk. Bizi onore ettiler. Kampanyanın karşılığını görmeye başladık” dedi. 29 meslek grubundan oluşan, karma bir oda olduklarını vurgulayan Afacan, “Küçük esnafımızın, restoranlarımızın da, mesafeli masalarla hizmete başlamasını arzu ediyoruz” dedi.