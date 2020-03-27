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    HaberlerEge Haberleri Terci’yi kaybettik
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    27.03.2020 - 07:00 |

    Terci’yi kaybettik

    Ege Bölgesi ihracatının duayenlerinden, 1974-89 yılları arasında Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mehmet Fuat Terci (93) vefat etti.

    Terci’yi kaybettik

    Ege Bölgesi ihracatının duayenlerinden, 1974-89 yılları arasında Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mehmet Fuat Terci (93) vefat etti. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci’nin babası olan Terci, 27 Ekim 1927’de Uşak’ın Ulubey ilçesinde doğdu uzun yıllar yağlı tohumlar ticareti yaptı. Ulubey eşrafından olan Terci, 1965 yılında İzmir’e taşınarak iş hayatını Terci Tarım Ürünleri Ltd. Şti. firmasını kurarak sürdürdü. Terci’nin cenazesi, dün öğlen Işıkkent Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Işıkkent Aile Kabristanı’na defnedildi.

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