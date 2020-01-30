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    HaberlerEge Haberleri Terziler, If Wedding’den umutlu ayrıldı
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    30.01.2020 - 00:03 |

    Terziler, If Wedding’den umutlu ayrıldı

    Terziler, If Wedding’den umutlu ayrıldı

    İzmir Terziler ve Konfensiyoncular Odası (İTKO) Başkanı Muharrem Karakuş, geçen hafta düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’ndan sektörü canlandıracak olumlu dönüşler beklediklerini dile getirdi. İzmir Terziler Odası standıyla fuarda yer aldıklarını belirten Karakuş, “Katılımcı üyelerimiz ürünlerini sergiledi, ticari bağlantılar kurdu. Özellikle Arap dünyasının ilgisinin yansımalarını kısa sürede göreceğiz. İTKO olarak sektörü geliştirecek ve büyütecek her çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

    ‘İzmir sektörün lokomotifi’

    Terziler odalarının üyelerinin sektörün kılcal damarlarını oluşturduklarını sözlerine ekleyen Karakuş, “İzmir, hazır giyimde Türkiye’nin lokomatifi, İTKO üyeleri de sektörün vazgeçilmez parçalarını oluşturuyor. İTKO, eğitim tesisleriyle, tasarımlarıyla, ürünlerinin ve tasarımlarının sergilendiği defileleriyle sektörde bir marka haline geldi” diye konuştu.

    Fuar çalışmalarında kendilerine büyük destek veren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’ya da teşekkür eden Karakuş, diğer illerden oda temsilcilerini de etkinlikte ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti, “Ülkenin dört bir yanından ilgi görmemiz, yaptığımız işte başarılı olduğumuzun kanıtı” dedi.

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