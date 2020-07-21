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    21.07.2020 - 07:00 |

    Teşekkürler Bal Kes

    Teşekkürler Bal Kes

    Bülent Buda: 3 attılar, 4 yediler. 4 atsalardı 5 yerler miydi?! Netameli sorular. Hakem ilginç bir penaltı düdüğü çalıyor, yayıncı kuruluş ekrana pozisyonun tekrarını getirmiyor! Celal Emir Dede, 2 haftadır gol atıyor, attırıyor. Sevinci kursağında kalıyor. Sanki maç Osmanlı ile değil savunma ile golcüler arasındaydı. Çimde oynamadık, tozunu yuttuk toprak alanların. Yani demem o ki, hoşgörülerin farkındayız!?
    Fatih Tanfer: Balıkesirspor, Ankara deplasmanında TFF 1. Lig’in son maçında küme düşen Osmanlıspor’a gol düellosu halinde geçen maçta 4-3 mağlup oldu ve ligi 38 puanla 13. sırada bitirdi. Balıkesirspor, bu maçlar sonucunda, Celal Emir ve diğer genç oyuncuları kazandı. Ancak yeni sezonun çok daha zor geçeceğini şimdiden söyleyip gerekli tedbirlerin alınması inancındayım. Futbol, Balıkesir için unutulmaz bir tutkudur.

    Aydın'da dehşet!Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Güven Serindere'nin (40) katil zanlısı birlikte içki içtiği en yakın arkadaşı çıktı.
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