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    HaberlerEge Haberleri Tesis için kritik tarih belirlendi
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Tesis için kritik tarih belirlendi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menderes’te yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisi için yapılması gereken ÇED toplantısının tarihi belli oldu.

    Tesis için kritik tarih belirlendi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menderes’te yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisi için yapılması gereken ÇED toplantısının tarihi belli oldu. Buca, Karabağlar, Gaziemir, Menderes, Balçova, Narlıdere gibi ilçelerinin çöplerinin getirileceği tesisin mülkiyeti ormana ait geniş alanda kurulumuna vatandaşlar tepki gösterdi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın çekincelerini dile getirdiği projeyle ilgili AK Parti de ‘Karşıyız’ dedi. Büyükşehir, ÇED toplantısının gününü netleştirdi. Büyükşehir, ilgili müdürlüklerin de katılımıyla 19 Haziran’da Çakaltepe Mahallesi Köy Kahvehanesi’nde projeyi halka anlatacak.

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