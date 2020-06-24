Teslim süreci bitiyor

Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 748 konuttan oluşan 2. etabın ilk kısmında teslim süreci bugün sona eriyor. Hak sahibi olanlar önce banka, daha sonra site yönetimiyle görüşecek. Ardından TOKİ heyeti ile birlikte dairesini gezip kabul formunu dolduracak. Dairede herhangi bir eksikliğin bulunması durumunda eksiklik giderildikten sonra anahtarlarını teslim alacak.