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    HaberlerEge Haberleri Teslim süreci bitiyor
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Teslim süreci bitiyor

    Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 748 konuttan oluşan 2. etabın ilk kısmında teslim süreci bugün sona eriyor.

    Teslim süreci bitiyor

    Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 748 konuttan oluşan 2. etabın ilk kısmında teslim süreci bugün sona eriyor. Hak sahibi olanlar önce banka, daha sonra site yönetimiyle görüşecek. Ardından TOKİ heyeti ile birlikte dairesini gezip kabul formunu dolduracak. Dairede herhangi bir eksikliğin bulunması durumunda eksiklik giderildikten sonra anahtarlarını teslim alacak.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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