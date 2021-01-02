Teyzeden ikinci hayat

Doğumlarının ardından Akdeniz anemisi (talasemi) teşhisi konulan 10 yaşındaki Ebedin ile 12 yaşındaki Mehmet Agit kardeşler, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde teyzelerinden 2 yıl arayla yapılan kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu. Oruç Ailesi’nin çocukları Ebedin ile Mehmet Agit’e doğumlarından 2 yıl sonra Akdeniz anemisi teşhisi konuldu. Üç yıl önce Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi’nde tedavi altına alınan kardeşler için akraba içi donör taraması yapıldı. Teyzeleri Mizgin Oruç’un kemik iliğinin uyumlu çıkmasının ardından ilk nakil, 2 yıl önce Ebedin’e yapıldı. Doktorlar, teyze Oruç’tan aldıkları iliği bu kez Mehmet Agit Oruç’a nakletti.

Aile, çocuklarının tedavi süreçleri boyunca Bornova’da Hasta Çocuk Evleri Derneği’nce kendilerine sağlanan evde ağırlandı. Ege Üniversitesi’nin başarısını duydukları için İstanbul’dan İzmir’e geldiklerini belirten anne Maryete Oruç, “Teyzeler için ‘Anne yarısıdır’ derler, kardeşim çocuklarıma ikinci bir hayat verdi” dedi.

‘Donör olun’

Oruç, herkesi nakil bekleyen çocuklar için bağışçı olmaya çağırdı. Teyze Mizgin Oruç da, hiç düşünmeden donör olmayı kabul ettiğini aktardı, “Aslında bu süreçte ben değil onlar verdikleri mücadeleyle kahraman oldu” diye konuştu. Ebedin Oruç ise, “Artık yorulmadan hareket edebiliyorum. Benim hayatta 3 kahramanım var. Biri teyzem, diğerleri ise annem ve doktorlarım” şeklinde konuştu. Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy, kemik iliği bekleyen birçok çocuk hastalarına birinci derece akrabalarından nakil yaptıklarını anlattı.