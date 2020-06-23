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    HaberlerEge Haberleri TFL Altekma’dan Çınar hamlesi
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    23.06.2020 - 07:00 |

    TFL Altekma’dan Çınar hamlesi

    Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, Tokat Belediye Plevne’den eski oyuncusu Cansın Çınar’la anlaştı.

    TFL Altekma’dan Çınar hamlesi

    Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, Tokat Belediye Plevne’den eski oyuncusu Cansın Çınar’la anlaştı. İzmir ekibinde 2013-14 sezonunda forma giyen 30 yaşındaki orta oyuncu, 6 yıl sonra yuvaya döndü. Voleybola Arkasspor’da başlayıp Halkbank, TED Ankara Kolejliler, BAL Spor ve İnegöl Belediyespor’da da oynayan 2.01 boyundaki Cansın, eski kulübüne döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek, “Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda güzel bir sezon geçireceğimize inancım tam” dedi.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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