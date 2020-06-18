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    HaberlerEge Haberleri TFL Altekma’dan dev işbirliği
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    18.06.2020 - 00:00 |

    TFL Altekma’dan dev işbirliği

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nin yeni ekibi TFL Altekma, Pasaport Pizza ile sponsorluk anlaşması yaparak sezon öncesi hazırlıklarını hızlandırdı.

    TFL Altekma’dan dev işbirliği

     Pasaport Pizza’nın Folkart Towers’daki Genel Müdürlüğü’nde yapılan sponsorluk anlaşmasına Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, Basın Sözcüsü Cevat Başçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Gürsel katıldı. Altekma, Efeler Ligi ve Kupa Volley müsabakalarında formasının önünde Pasaport Pizza reklamını taşıyacak. Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, Pasaport Pizza’nın kulüplerine verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Durmuş, “Bu destekle TFL Altekma olarak Avrupa Kupaları yolunda emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum” dedi. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir ise birliktelikten duyduğu memnuniyeti ifade etti, “TFL Altekma’nın AXA Sigorta Efeler Ligi’nde güzel bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. TFL Altekma’nın yanında olmamız bizler için onur ve gurur verici bir olay. Yeni sezonda hep beraber Avrupa Kupaları’na katılabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. İmza törenine Can Gürsel ve Cevat Başçı da katıldı.

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