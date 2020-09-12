‘Tıbbi malzeme sektörü çıkmazda’

İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, salgından tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün etkilendiğini söyledi. Sektörün hem ihracat yoluyla yarattığı kazanç hem de toplum sağlığı açısından stratejik bir endüstri olduğunu vurgulayan Özgener, “Tıbbi cihaz ve malzeme sektörü, ithal ham madde ve ara ürünlere bağlı üretim yapan, yerel ekonomik güç kaynağımız durumunda. İthal edilen ham madde ve ara ürünler, artı değer katılarak hem ülke piyasasına hem dünyaya sunuluyor” dedi. Sektörün devlet ve üniversite hastanelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını kaydeden Özgener, “Uzun zamandır dile getirilen sorunların başında alacaklarını ödeme sürelerinde tahsil edememeleri geliyor. Kamu İhale Kanunu kapsamında 120 ile 200 gün arasında değişen ödeme sürelerinin 500 günü aşanları var. Bu durum, hastanelerimizi mağdur etmemek adına çaba sarfeden üyelerimizi ticari bir çıkmazda bırakıyor. Pandemi sürecinde yararlanılan Kredi Garanti Fonu (KGF) ödemelerin de eylül ayında başlamasıyla büyük sıkıntı yaşanan sektörün daha da çıkmaza düşmesinden endişe ediyoruz” diye konuştu.