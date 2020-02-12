Tiyatro adayları eğitime başlıyor

Kısa bir süre önce başvuruları tamamlanan Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda çalışmalar başladı. Belirli kategoriler ve gruplar halinde yapılacak eğitimler, haftanın beş günü Yunusemre Millet Çarşısı’nda bulunan Gençlik Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kursiyerler haftada bir gün 1.5 saat eğitim alacak.