Tiyatro yenilenen yüzüyle açılıyor

Ayvalık Belediyesi’ne ait amfitiyatro ve park alanı yeni yüzüyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kapılarını 3 Temmuz’da Ozan Doğulu etkinliğiyle açacak olan amfi tiyatronun çevresi yeniden düzenlendi. Çam ağaçlarının gölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapabileceği ahşap stantlar kuruldu, otopark düzenlendi. Tiyatronun belediyenin işletme ve iştirakleri arasında yer aldığını, konserlerin ve diğer gösterilerin bu çatı altında yürütüleceğini söyleyen Başkan Mesut Ergin, “Tiyatro sahnesi geriye doğru büyütüldü, girişte yer alan koltuklardaki seyirciler de oyunları rahatlıkla izleyebilecek” dedi.