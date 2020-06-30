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    HaberlerEge Haberleri Tiyatro yenilenen yüzüyle açılıyor
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    30.06.2020 - 07:00 |

    Tiyatro yenilenen yüzüyle açılıyor

    Ayvalık Belediyesi’ne ait amfitiyatro ve park alanı yeni yüzüyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

    Tiyatro yenilenen yüzüyle açılıyor

    Ayvalık Belediyesi’ne ait amfitiyatro ve park alanı yeni yüzüyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kapılarını 3 Temmuz’da Ozan Doğulu etkinliğiyle açacak olan amfi tiyatronun çevresi yeniden düzenlendi. Çam ağaçlarının gölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapabileceği ahşap stantlar kuruldu, otopark düzenlendi. Tiyatronun belediyenin işletme ve iştirakleri arasında yer aldığını, konserlerin ve diğer gösterilerin bu çatı altında yürütüleceğini söyleyen Başkan Mesut Ergin, “Tiyatro sahnesi geriye doğru büyütüldü, girişte yer alan koltuklardaki seyirciler de oyunları rahatlıkla izleyebilecek” dedi.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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