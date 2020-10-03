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    HaberlerEge Haberleri TOKİ arazisi için kamulaştırma...
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    03.10.2020 - 07:00 |

    TOKİ arazisi için kamulaştırma...

    Karşıyaka Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde yapıldı.

    TOKİ arazisi için kamulaştırma...

    Karşıyaka Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde yapıldı. Mavişehir’de bulunan ve TOKİ tarafından satışı gerçekleştirilen arsanın kamulaştırılması kararı oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Tugay, “Söz konusu bu alan doğal yaşamın bir parçası. Biz orayı doğal yaşam alanı olarak korumalıyız. Atakent’te ise zaten satılmış olan bir planın değişikliği var” dedi.

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