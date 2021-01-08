08.01.2021 - 07:00 |
TOKİ konutları tüm hızıyla yükseliyor...
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, TOKİ Bergama konutları inşaat sahasında incelemelerde bulundu.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, TOKİ Bergama konutları inşaat sahasında incelemelerde bulundu. 274 konut, 1 camiyle altyapı ve çevre düzenlemesinin bir an önce tamamlanması için çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Başkan Koştu, “Konutlarımız tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Her gün 6 dairenin betonarmesi atılıyor. Kentimizin her bir köşesini yeni yatırım ve projelerle buluşturuyoruz” dedi.