TOKİ konutları tüm hızıyla yükseliyor...

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, TOKİ Bergama konutları inşaat sahasında incelemelerde bulundu. 274 konut, 1 camiyle altyapı ve çevre düzenlemesinin bir an önce tamamlanması için çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Başkan Koştu, “Konutlarımız tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Her gün 6 dairenin betonarmesi atılıyor. Kentimizin her bir köşesini yeni yatırım ve projelerle buluşturuyoruz” dedi.