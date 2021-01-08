BİST1.5220.00EURO8.99-0.31USD7.32-0.26ALTIN452.510.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri TOKİ konutları tüm hızıyla yükseliyor...
    ABONE OL
    08.01.2021 - 07:00 |

    TOKİ konutları tüm hızıyla yükseliyor...

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, TOKİ Bergama konutları inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

    TOKİ konutları tüm hızıyla yükseliyor...

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, TOKİ Bergama konutları inşaat sahasında incelemelerde bulundu. 274 konut, 1 camiyle altyapı ve çevre düzenlemesinin bir an önce tamamlanması için çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Başkan Koştu, “Konutlarımız tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Her gün 6 dairenin betonarmesi atılıyor. Kentimizin her bir köşesini yeni yatırım ve projelerle buluşturuyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Sıradaki Haber